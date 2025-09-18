Конкурс народного творчества «Ашукино-ФЭСТ» соберёт более 750 участников

18 сентября 2025, 22:18

оригинал Фото: пресс-службе фестиваля-конкурса «Ашукино-ФЭСТ»

В городе Пушкино 20 сентября проведут IX Московский областной фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-ФЭСТ». Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, он состоится в Центральном парке культуры и отдыха.







«Фестиваль соберёт более 750 участников из 28 муниципальных образований Подмосковья. В программе – конкурс творческих коллективов, мастер-классы, интерактивные площадки, тематические фотозоны и развлекательная программа. Перед зрителями выступят более 80 исполнителей. Завершит праздник концерт с участием народного артиста России Владимира Девятова и фолк-группы «ЯR-Марка». Состоится награждение лауреатов фестиваля», – рассказали в ведомстве.