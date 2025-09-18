Конкурс народного творчества «Ашукино-ФЭСТ» соберёт более 750 участников
В городе Пушкино 20 сентября проведут IX Московский областной фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-ФЭСТ». Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, он состоится в Центральном парке культуры и отдыха.
«Фестиваль соберёт более 750 участников из 28 муниципальных образований Подмосковья. В программе – конкурс творческих коллективов, мастер-классы, интерактивные площадки, тематические фотозоны и развлекательная программа. Перед зрителями выступят более 80 исполнителей. Завершит праздник концерт с участием народного артиста России Владимира Девятова и фолк-группы «ЯR-Марка». Состоится награждение лауреатов фестиваля», – рассказали в ведомстве.
Конкурсантов оценит жюри во главе с Девятовым. Специальным гостем фестиваля станет заслуженный коллектив народного творчества России, народный ансамбль из Белгорода «Былина».
Мероприятие состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, 3А (Центральный парк культуры и отдыха). Оно начнётся в 11:00.