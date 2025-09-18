Первым мероприятием в обновлённом ДК «Родники» станет концерт 2 октября
В Доме культуры посёлка Родники завершили масштабные ремонтные работы. Первое крупное мероприятие в обновлённом ДК пройдёт 2 октября, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
«Концертная программа будет посвящена Дню пожилого человека. Глава округа Эдуард Малышев побывал на репетиции участниц клуба «Активное долголетие», которые готовятся к предстоящему выступлению. Он отметил, что рад видеть вовлечённость местных жителей в различные проекты», – говорится в сообщении.
В этом году в здании обновили входную группу, установили остекление в холле, отремонтировали ступени, оборудовали вход для людей с ограниченными возможностями. В концертном зале заменили напольное покрытие и покрасили стены.
Как отметили в администрации, отремонтированное помещение полностью готово принимать зрителей и участников культурных мероприятий.