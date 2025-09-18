Жостовская фабрика выпустила мерч вместе с футбольным клубом Азамата Мусагалиева

18 сентября 2025, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Подмосковная Жостовская фабрика декоративной росписи и футбольный клуб «10», выступающий в медиалиге, представили новый мерч. Презентация прошла во время матча с уральской командой «СиндЕкат», где спортсмены «10» вышли на поле в ветровках с цветочным принтом и логотипом клуба, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.





В коллекции: ветровки, футболки и жостовские подносы. Художники фабрики соединили цветочные композиции и символику клуба. Мастера фабрики Евгения Мешкова и Наталья Соколова расписывали подносы вручную.





«ФК 10 давно вышел за рамки футбольного поля. Мы говорим с молодежью на понятном им языке — через стиль, через культуру, через уважение к своим корням и самоопределение. Этот проект с Жостовской фабрикой — не про ретро, это про живое наследие, которое может быть модным, дерзким, актуальным», — прокомментировал совместную работу президент клуба Азамат Мусагалиев.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области



«Для нас проект — это способ продемонстрировать жостовскую роспись с новой стороны: на куртках, футболках, уличной одежде, — но при этом не дать ей потерять своей сути. Показать, что народный промысел может органично вписываться в современный контекст и быть востребованным среди абсолютно разной аудитории», — рассказал генеральный директор Жостовской фабрики Андрей Климачев.