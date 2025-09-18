В Подмосковье продолжается модернизация библиотек

18 сентября 2025, 18:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Три детские библиотеки во Фрязино, Жуковском и Ленинском округах стали победителями федерального конкурса на проведение ремонта в 2026 году. Их обновят по нацпроекту «Семья», сообщили в Минкульте Московской области.