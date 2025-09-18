Достижения.рф

В Подмосковье продолжается модернизация библиотек

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Три детские библиотеки во Фрязино, Жуковском и Ленинском округах стали победителями федерального конкурса на проведение ремонта в 2026 году. Их обновят по нацпроекту «Семья», сообщили в Минкульте Московской области.



С 2020 года в регионе модернизировали 22 библиотеки. Теперь это современные центры культуры и просвещения. Этой осенью также откроют новые пространства во Власихе, Луховицах, Электростали и Щёлкове.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

С 2024 года действует региональная программа обновления центральных библиотек. Уже преобразовали библиотеки в Рузе, Долгопрудном, Пущино, Лыткарине и Чехове. В декабре откроют ещё пять — в Воскресенске, Ногинске, Зарайске, Наро-Фоминске и Раменском.

В 2026 году модернизируют библиотеки в Дубне, Мытищах, Клину, Орехово-Зуеве и Можайске.
Ирина Паршина

