Конкурс «Осенний салон-2025» определил лучших живописцев Сергиева Посада
Накануне, 28 ноября, в Сергиево-Посадском музее-заповеднике подвели итоги выставки-конкурса «Осенний салон-2025». Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.
В конкурсе участвовали как опытные, так и начинающие авторы из Сергиева Посада. Всего заявки подали 68 мастеров живописи, графики и скульптуры. На выставке представили более 130 работ, созданные за последние три года.
Победителей определяла экспертная комиссия из художников, сотрудников музея и администрации округа. Абсолютным лидером стала Светлана Палион: она получила приз зрительских симпатий и победила в основной номинации за творческую разработку темы.
Также лауреатами стали Евгений Захаров и Анатолий Сулимов. В номинации «Удачный дебют» лидировала Анастасия Сажина, а специальный приз галереи «Леже» достался Валерию Секрету.
Читайте также: