Достижения.рф

Конкурс «Осенний салон-2025» определил лучших живописцев Сергиева Посада

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа

Накануне, 28 ноября, в Сергиево-Посадском музее-заповеднике подвели итоги выставки-конкурса «Осенний салон-2025». Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.



В конкурсе участвовали как опытные, так и начинающие авторы из Сергиева Посада. Всего заявки подали 68 мастеров живописи, графики и скульптуры. На выставке представили более 130 работ, созданные за последние три года.

Победителей определяла экспертная комиссия из художников, сотрудников музея и администрации округа. Абсолютным лидером стала Светлана Палион: она получила приз зрительских симпатий и победила в основной номинации за творческую разработку темы.

Также лауреатами стали Евгений Захаров и Анатолий Сулимов. В номинации «Удачный дебют» лидировала Анастасия Сажина, а специальный приз галереи «Леже» достался Валерию Секрету.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0