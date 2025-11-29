Конкурс «Осенний салон-2025» определил лучших живописцев Сергиева Посада

29 ноября 2025, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа

Накануне, 28 ноября, в Сергиево-Посадском музее-заповеднике подвели итоги выставки-конкурса «Осенний салон-2025». Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.