Жительницу Шатуры Ксению Боярских наградили знаком «Материнская слава»

29 ноября 2025, 13:59

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

На концерте, посвященном Дню матери, жительницу Шатуры Ксению Боярских удостоили регионального знака «Материнская слава».





Об этом сообщил в соцсетях глава муниципального округа Николай Прилуцкий.



В семье Ксении и Александра воспитываются шестеро детей, каждый из которых увлекается творчеством, спортом и интересуется театром, как и их мама.





«Я знаю женщин, которые сожалеют о том, что родили мало детей, и не знаю ни одной, кто пожалел бы о том, что их много», — сказала женщина.