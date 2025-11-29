Жительницу Шатуры Ксению Боярских наградили знаком «Материнская слава»
На концерте, посвященном Дню матери, жительницу Шатуры Ксению Боярских удостоили регионального знака «Материнская слава».
Об этом сообщил в соцсетях глава муниципального округа Николай Прилуцкий.
В семье Ксении и Александра воспитываются шестеро детей, каждый из которых увлекается творчеством, спортом и интересуется театром, как и их мама.
«Я знаю женщин, которые сожалеют о том, что родили мало детей, и не знаю ни одной, кто пожалел бы о том, что их много», — сказала женщина.
Прилуцкий пожелал семейству гармонии, любви и чтобы в их доме никогда не замолкал детский смех.