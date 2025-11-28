Участвовавшие в выездной администрации жители Рошаля задали более 20 вопросов

28 ноября 2025, 21:37

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В Доме культуры им. А. А. Косякова в Рошале состоялась встреча в формате выездной администрации, сообщили в пресс-службе муниципального округа Шатура. Жители смогли задать вопросы руководителям территориального управления, специалистам коммунальных организаций, социальной защиты, здравоохранения и других служб.





Новосёлы дома №13 по ул. Химиков рассказали, что вдоль тротуара у их многоэтажки не хватает освещения. Сейчас служба дорожного хозяйства и благоустройства заключает контракт на установку опор, и в ближайшее время тротуар будет освещён.



Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Жительница дома №4 по ул. Октябрьской революции Светлана обратилась к руководителю Рошальского управления Виктору Макарову. Две комнаты в её трёхкомнатной квартире недостаточно хорошо отапливаются.

«Возьму ситуацию под личный контроль. Вместе с управляющей компанией внимательно проработаем все возможные варианты, организуем комиссионную проверку дома», – пообещал Макаров.