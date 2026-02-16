Конкурс в Наро-Фоминске собрал 100 юных скульпторов из 18 городов Подмосковья

16 февраля 2026, 12:45

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В Наро-Фоминске на базе детской хореографической школы им. Ирины Зайцевой состоялся конкурс академической скульптуры. В этом году на него приехали более 100 участников из 18 муниципалитетов Московской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





С 2010 года конкурс проводился в статусе районного, а с 2015-го стал областным.



На работу участникам давали несколько часов. Младшие лепили из пластилина овощи и фрукты, старшие – человеческие головы и фигуры с натуры. Участникам позировала ученица хореографической школы в национальном русском костюме. Этот образ был выбран не случайно – творческое состязание приурочили к Году единства народов России.



Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.



«Конкурс академической скульптуры – всегда особенное событие. Юные дарования из разных уголков Подмосковья приезжают в Наро-Фоминск проявить себя, показать своё мастерство. Очень ценно, что в Год единства народов России темой конкурса стал национальный образ. Дети учатся не просто передавать пропорции и формы, а чувствовать, понимать культуру и традиции», – сказала посетившая конкурс замглавы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова.