В «Доме Широкова» открылась выставка старинных утюгов
В выставочном зале «Дом Широкова» в Павлово-Посадском городском округе начала работу экспозиция «Утюги на все лады» из собрания коллекционера Леонида Пахомова, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Вниманию посетителей представлено 47 утюгов XVIII–XX веков. Среди экспонатов — чугунные печные и угольные модели, цельнолитые образцы, ранние электрические приборы и более поздние варианты. В коллекцию вошли изделия российских и европейских производителей, а также редкие экземпляры из стран Северной Африки, включая Тунис.
Организаторы отмечают, что каждый предмет отражает особенности своей эпохи — от технологий производства до бытовых привычек. Экспозиция демонстрирует эволюцию инженерных решений и развитие представлений о домашнем комфорте.
Выставка будет работать до 4 октября. Возрастное ограничение — 0+. Подробную информацию можно найти на сайте выставочного зала «Дом Широкова».
