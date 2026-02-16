Ледовые спектакли в Подмосковье за зимний сезон посмотрели более 35 500 человек
В Подмосковье в прошедшие выходные завершился показ ледовых спектаклей «Сказ о Руси» Ирины Слуцкой. Шоу посетили 2500 человек, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Заключительные ледовые представления состоялись в парке им. В.В. Воровского в Наро-Фоминске и в Городском парке Солнечногорска. Перед зрителями выступили прославленные фигуристы Ирина Слуцкая, Илья Миронов, Ясмина Кадырова, Юко Кавагути и другие.
«Помимо этого, с 9 января по 8 февраля в регионе показали ледовые спектакли «Щелкунчик» под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышёва при участии серебряных призёров Олимпийских игр, чемпионов России, Европы и мира Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, Максима Ковтуна, Татьяны Волосожар, Максима Транькова и других фигуристов», – отметили в ведомстве.
Зрители увидели постановку Гофмана в 10 городах – Истре, Химках. Егорьевске, Воскресенске, Долгопрудном, Дмитровском, Серпухове, Чехове, Красногорске и Дзержинском.
Всего в зимнем сезоне в Подмосковье прошло 14 ледовых мероприятий: четыре спектакля Слуцкой и 10 представлений Навки и Чернышёва. Мероприятия собрали более 35 500 зрителей.