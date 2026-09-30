Контакт-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял с начала года 156 тысяч звонков

30 сентября 2026, 09:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 156 тысяч звонков приняли операторы контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Специалисты центра консультируют по всем вопросам, связанным с системой родовспоможения в регионе — от ведения беременности до подготовки к родам и выбора медорганизации.





«С начала 2026 года в контакт-центре обработали более 156 тысяч звонков. Всего с момента запуска проекта в 2019 году туда поступило уже свыше 1,3 миллиона звонков. Причем, звонят жители не только Московской области, но и других российских регионов», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.