В Подмосковье стартовал приём заявок на акселератор для креативного бизнеса
Приём заявок на конкурный отбор для участия в бесплатном акселераторе для представителей креативных индустрий стартовал в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Заявки принимаются на сайте creative-accelerator.ru до 5 октября.
«20 прошедших отбор претендентов получат консультации лидеров рынка и экспертов. Им помогут найти точки роста и разработать план развития бизнеса», — говорится в сообщении.Акселератор будет проходить в три этапа. На первом участников ждёт диагностика текущего состояния их бизнеса и определение ключевых задач. Потом начнётся индивидуальная работа с наставниками, а в финале нужно будет публично защитить созданный проект.