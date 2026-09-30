В гимназии Пушкинского округа провели урок по дорожной безопасности
Урок на тему «Безопасность на железной и автомобильной дорогах» провели полицейские для шестиклассников гимназии «Тарасовка» в посёлке Черкизово Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сотрудники МВД разобрали правила дорожного движения и основные принципы безопасного поведения на железнодорожных платформах и при переходе путей.
«Ребятам напомнили, что использовать наушники и гаджеты при пересечении проезжей части и ж/д полотна смертельно опасно, и привели статистику по несчастным случаям», — отмечается в сообщении.Кроме того, полицейские предупредили об административной ответственности, которая грозит родителям несовершеннолетних нарушителей.
Ранее сообщалось, что для школьников из Пушкина устроили ярмарку профессий.