Под Подольском грузовик поехал на красный свет и столкнулся с пятью машинами
Сотрудники подмосковной полиции устанавливают причины крупного ДТП в городском округе Подольск. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Авария произошла в понедельник в 8:50 на 53-м км Старосимферопольского шоссе. По предварительным данным, водитель грузовой машины КАМАЗ выехал на регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. После этого он столкнулся с пятью автомобилями. В результате ДТП один человек получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.