Под Подольском грузовик поехал на красный свет и столкнулся с пятью машинами

оригинал ДТП в г. о. Подольск (Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО)

Сотрудники подмосковной полиции устанавливают причины крупного ДТП в городском округе Подольск. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.



«Авария произошла в понедельник в 8:50 на 53-м км Старосимферопольского шоссе. По предварительным данным, водитель грузовой машины КАМАЗ выехал на регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. После этого он столкнулся с пятью автомобилями. В результате ДТП один человек получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.


Лора Луганская

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