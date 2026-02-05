Подмосковные единороссы отчитаются о выполнении Народной программы за пять лет
Итоги выполнения Народной программы «Единой России» в Подмосковье за последние пять лет подведут депутаты Мособлдумы. Необходимость отчитаться перед избирателями подчеркнул глава фракции, председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба партии.
Брынцалов также напомнил, что Народная программа формировалась по запросам жителей.
«В Подмосковье собрали более 780 тысяч наказов от избирателей. И отчёт — это принципиальный момент, потому что «Единая Россия» отвечает за обязательства, которые на себя берёт», — сказал спикер Мособлдумы.В настоящее время Народную программу в Подмосковье выполнили на 90%. В ближайшие месяцы депутаты будут встречаться с жителями региона и рассказывать о результатах своей работы. Кроме того, планируется провести несколько тематических отчётов-форумов.