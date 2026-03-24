Концерт памяти Клавдии Шульженко пройдет в Звенигороде

3 апреля в Звенигородском государственном музее-заповеднике в Одинцовском городском округе состоится концерт «Ваша записка в несколько строчек…», посвящённый творчеству народной артистки СССР Клавдии Шульженко, сообщает ​Министерство культуры и туризма Московской области.



В программе прозвучат известные песни из репертуара певицы в исполнении резидента программы «Доброе утро» Юлии Борисевич. Артистка представит как популярные эстрадные композиции, так и романсы и народные произведения.

Музыкальное сопровождение обеспечит пианистка, лауреат международных конкурсов Илона Далецкая. Концерт пройдет с использованием старинного рояля, что придаст выступлению особую атмосферу.

Начало мероприятия запланировано на 19:00. Возрастное ограничение — 6+. Подробности и информация о билетах доступны на официальном сайте музея-заповедника.

