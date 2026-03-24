Телефонные мошенники обманули 24-летнего жителя Лобни на 945 000 рублей
Лобенские полицейские задержали пособника телефонных мошенников, обманувших молодого местного жителя. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило заявление от 24-летнего молодого человека о том, что мошенники похитили у него 945 000 рублей.
«Потерпевший сделал заказ в интернет-магазине бытовой техники, но не оплатил и не получил его. Через три дня ему на мобильный телефон пришло СМС-сообщение с кодом подтверждения заказа, а через несколько минут поступил телефонный звонок от неизвестного. Тот представился сотрудником курьерской службы магазина. Молодой человек подтвердил ранее оформленный заказ и сообщил код из пришедшего СМС», – пояснила Петрова.После этого заявителю сообщили о подозрительной активности в его личном кабинете на портале госуслуг. В течение нескольких дней ему поступали СМС-сообщения и звонки с разных номеров от якобы представителей магазина, Минцифры и ФСБ.
«Мужчине сообщали, что от его имени выписана доверенность на человека, который уехал на Украину и находится в розыске. За это ему якобы грозило уголовное наказание. Испугавшись ответственности, пострадавший сообщил, что у него есть накопления в банке и наличные дома. Его попросили установить приложение «ЦБ», а все деньги перевести на «безопасный» счёт в «Центробанке». Он снял свои сбережения со счетов, взял наличные деньги и через банкомат перевёл на указанную злоумышленникам и карту», – отметила представитель подмосковного МВД.После этого пострадавший понял, что его обманули, и пошёл в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 24-летнего ранее судимого жителя Иркутской области. Неизвестные предложили ему оформить на себя сим-карту одного из мобильных операторов, банковскую карту, и за вознаграждение отдать им в пользование.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.