Телефонные мошенники обманули 24-летнего жителя Лобни на 945 000 рублей

24 марта 2026, 17:42

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Лобенские полицейские задержали пособника телефонных мошенников, обманувших молодого местного жителя. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление от 24-летнего молодого человека о том, что мошенники похитили у него 945 000 рублей.

«Потерпевший сделал заказ в интернет-магазине бытовой техники, но не оплатил и не получил его. Через три дня ему на мобильный телефон пришло СМС-сообщение с кодом подтверждения заказа, а через несколько минут поступил телефонный звонок от неизвестного. Тот представился сотрудником курьерской службы магазина. Молодой человек подтвердил ранее оформленный заказ и сообщил код из пришедшего СМС», – пояснила Петрова.

«Мужчине сообщали, что от его имени выписана доверенность на человека, который уехал на Украину и находится в розыске. За это ему якобы грозило уголовное наказание. Испугавшись ответственности, пострадавший сообщил, что у него есть накопления в банке и наличные дома. Его попросили установить приложение «ЦБ», а все деньги перевести на «безопасный» счёт в «Центробанке». Он снял свои сбережения со счетов, взял наличные деньги и через банкомат перевёл на указанную злоумышленникам и карту», – отметила представитель подмосковного МВД.