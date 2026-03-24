В Раменском пройдет поэтический вечер проекта «Ячитаю»
7 апреля в Малом зале ДК «Сатурн» состоится очередная встреча литературного проекта «Ячитаю». Темой открытого микрофона станет эпоха Оттепели — значимый период в истории отечественной культуры, связанный с ростом творческой свободы и развитием поэзии, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Организаторы предлагают участникам обратиться к атмосфере 1960-х годов, когда поэтическое слово приобрело широкую популярность и звучало на крупных площадках. В центре внимания окажется творчество Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Иосифа Бродского, Роберта Рождественского и других представителей поколения шестидесятников.
Проект «Ячитаю» представляет собой интерактивный формат, в рамках которого зрители могут не только слушать произведения, но и сами выступать перед аудиторией. Участники смогут прочитать любимые стихотворения и обсудить актуальность идей поэтов той эпохи в современности.
Принять участие в мероприятии может любой желающий. Формат открытого микрофона предусматривает выступления гостей, готовых поделиться литературными произведениями с публикой.
Начало мероприятия — в 18:00. Вход свободный, возрастное ограничение — 12+. Для выступающих предусмотрена предварительная регистрация по ссылке.
