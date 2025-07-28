Концерт в честь Дня города в Волоколамске собрал более 6 тысяч зрителей
Масштабный концерт устроили в Волоколамске в честь 890-летия города, его посетили более 6 тысяч человек. В концерте приняли участие Денис Клявер, группа «Блестящие» и Лёша Свик. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Концерт начался с театрализованного пролога, посвящённого истории Волоколамска. Затем зрителей поздравили с Днём города глава округа Наталья Козлова и депутат Госдумы Сергей Колунов.
«Официальные лица пожелали Волоколамску и всем его жителям процветания и развития», — говорится в сообщении.Самые любимые публикой хиты исполнили на концерте Денис Клявер, группы «Унесённые ветром», «5sta Family» и «Блестящие». А завершился праздник выступлением Лёши Свика, которому подпевала вся многотысячная публика.