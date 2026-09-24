Концертный тур «Рок-балалайка» стартует в Балашихе
Музыкальный проект Московской областной филармонии «Рок-балалайка» стартует в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Концертный тур откроется 26 сентября, в субботу, в ДК «Балашиха».
Перед зрителями выступят Государственный оркестр солистов «Русские узоры», солистка Елизавета Антонова, а также лауреат всероссийских и международных конкурсов Максим Мацышин. Специальный гость проекта – Вахтанг Каландадзе, певец, композитор и известный битбоксер. Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра – Денис Забавский.
Всемирно известные хиты и русские народные песни прозвучат в авторской обработке и уникальном исполнении профессиональных музыкантов. Концерт начнётся в 19 часов. Подробная информация и билеты доступны по ссылке.
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