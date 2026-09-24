В Пушкинском округе выполнили план по ремонту теплосетей к зиме
В Пушкинском городском округе в преддверии отопительного сезона обновили девять участков теплосетей протяжённостью семь километров. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов.
По его словам, план в городском округе полностью выполнен.
«Подготовка к отопительному сезону в Пушкинском подготовка идёт по плану. Обновили девять участков тепловых сетей протяженностью семь километров. Работы завершены в Лесном, Зелёном Городке, Софрине и Ивантеевке», – уточнил Красноцветов.Глава округа добавил, что из пяти модернизируемых в этом году котельных три уже готовы к сезону. На действующих котельных провели пробные топки.
На случай нештатных ситуаций в округе сформированы 25 аварийных бригад. В их составе – 98 специалистов, 50 единиц техники и 60 единиц оборудования.