В Пушкинском округе выполнили план по ремонту теплосетей к зиме

24 сентября 2026, 22:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Пушкинском городском округе в преддверии отопительного сезона обновили девять участков теплосетей протяжённостью семь километров. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов.





По его словам, план в городском округе полностью выполнен.

«Подготовка к отопительному сезону в Пушкинском подготовка идёт по плану. Обновили девять участков тепловых сетей протяженностью семь километров. Работы завершены в Лесном, Зелёном Городке, Софрине и Ивантеевке», – уточнил Красноцветов.