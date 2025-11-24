В подмосковном Наро-Фоминске начали капитальный ремонт средней школы № 5

24 ноября 2025, 12:37

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Наро-Фоминске подрядчик приступил к капремонту средней школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов. Сейчас строители проводят демонтажные и кровельные работы, а еще начали внутренние работы, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.