В подмосковном Наро-Фоминске начали капитальный ремонт средней школы № 5
В Наро-Фоминске подрядчик приступил к капремонту средней школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов. Сейчас строители проводят демонтажные и кровельные работы, а еще начали внутренние работы, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.
Ремонт проводят по госпрограмме по обновлению объектов социнфраструктуры Подмосковья в соответсвии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети».
В школе обновят крышу, фасад, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, приведут в порядок входные группы и закупят новую мебель и оборудование. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию.
Открытие обновлённой школы запланировали на 1 сентября 2026 года. Ученики и педагоги смогут начать новый учебный год в полностью новом здании со всеми современными и комфортными условиями для обучения.
