Королёвские онкологи сделали сложнейшую операцию 80-летней пациентке
В Королёвской клинической больнице выполнили высокотехнологичную малоинвазивную операцию 80-летней пациентке. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Женщине удалили опухоль переднего верхнего средостения размером около восьми сантиметров, которая сдавливала сердце и магистральные сосуды. Для оперативного лечения пациентка специально приехала в Королёв из Ярославля.
«Главная трудность заключалась в том, чтобы через минимальный доступ отделить опухоль от таких жизненно важных структур, как сердце, лёгочная артерия и аорта, не повредив их. Такие хирургические вмешательства стали у нас возможны благодаря особенному вниманию к оснащённости онкологической службы со стороны руководства», – сообщил заведующий отделением торакальной онкохирургии больницы Умар Батиев.Несмотря на солидный возраст пациентки, большой размер новообразования и его опасную локализацию, операция прошла успешно. Опухоль удалили через единственный доступ – разрез всего около трёх сантиметров. Такой подход позволяет существенно снизить травму, уменьшить послеоперационный болевой синдром и ускорить восстановление. Уже на шестые сутки после операции пациентку выписали домой.
«Этот случай наглядно демонстрирует, каких результатов можно добиться благодаря профессионализму специалистов, внедрению передовых хирургических методик и развитию материально-технической базы», – подчеркнул главный врач Королёвской клинической больницы Эдуард Шпилянский.Он подчеркнул принципиальную важность того, чтобы люди могли получать современную высокотехнологичную медицинскую помощь независимо от возраста.