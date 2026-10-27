Королёвские онкологи сделали сложнейшую операцию 80-летней пациентке

27 октября 2026, 21:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Королёвской клинической больнице выполнили высокотехнологичную малоинвазивную операцию 80-летней пациентке. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Женщине удалили опухоль переднего верхнего средостения размером около восьми сантиметров, которая сдавливала сердце и магистральные сосуды. Для оперативного лечения пациентка специально приехала в Королёв из Ярославля.

«Главная трудность заключалась в том, чтобы через минимальный доступ отделить опухоль от таких жизненно важных структур, как сердце, лёгочная артерия и аорта, не повредив их. Такие хирургические вмешательства стали у нас возможны благодаря особенному вниманию к оснащённости онкологической службы со стороны руководства», – сообщил заведующий отделением торакальной онкохирургии больницы Умар Батиев.

«Этот случай наглядно демонстрирует, каких результатов можно добиться благодаря профессионализму специалистов, внедрению передовых хирургических методик и развитию материально-технической базы», – подчеркнул главный врач Королёвской клинической больницы Эдуард Шпилянский.