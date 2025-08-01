Королёвские спортсмены едут покорять Таиланд

01 августа 2025, 14:49

Фото: администрация Королев г.о.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» будут представлять Россию на престижном международном турнире по тхэквондо, который пройдет в Таиланде с 8 по 10 августа. На турнире ожидается участие более трех тысяч спортсменов из 27 стран, среди которых лучшие представители азиатских и европейских школ боевых искусств, а также российские мастера тхэквондо.







В этом году сборную России пополнили четверо спортсменов из Королёва: Даша Денисова, Полина Но, Ибрагим Байталов и Мария Ткаченко. Эти атлеты уже продемонстрировали свои таланты на всероссийском уровне, и теперь у них есть возможность испытать свои силы на международной арене.



Организаторы турнира обещают зрелищное шоу с напряженной атмосферой и высокой конкуренцией. Болельщики смогут насладиться захватывающими поединками известных спортсменов и увидеть новые имена, которые войдут в историю российского спорта.

