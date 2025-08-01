Владелец «Акрона» Морозов: Надеюсь, у «Крыльев» нет зависти и ненависти к нам
Владелец «Акрона» Павел Морозов поделился своими мыслями о противостоянии с «Крыльями Советов» в интервью «РБ Спорт». Он отметил, что с этого сезона управление «Крыльями» фактически осуществляет губернатор Вячеслав Федорищев. Морозов выразил мнение, что они соседи и находятся в одном регионе, поэтому конкуренция необходима.
Морозов поделился предположением, что у «Крыльев» нет зависти или ненависти к ним, добавив, что региональное дерби — это замечательно и в других городах, кроме Москвы, такого больше нет. Он также сообщил, что на их матч пришло 11 тысяч зрителей.
На вопрос о том, не считает ли он, что в итоге в РПЛ останется только одна команда, Морозов ответил, что это немного другой случай. Он подчеркнул, что «Крылья» — клуб с почти столетней историей, который всегда имел поддержку региона. Также он отметил, что в клуб пришли неплохие специалисты. Морозов указал на то, что их ФК является частным, а «Крылья» — государственным с поддержкой региона. Он добавил, что губернатор говорил о том, что финансирование обеспечено и с бюджетом на этот и следующий год все в порядке. В заключение он отметил, что их бюджет немного меньше, чем у «Крыльев».
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