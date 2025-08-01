Владелец «Акрона» Морозов: Надеюсь, у «Крыльев» нет зависти и ненависти к нам

01 августа 2025, 12:00

Фото: istockphoto / Anton Vierietin

Владелец «Акрона» Павел Морозов поделился своими мыслями о противостоянии с «Крыльями Советов» в интервью «РБ Спорт». Он отметил, что с этого сезона управление «Крыльями» фактически осуществляет губернатор Вячеслав Федорищев. Морозов выразил мнение, что они соседи и находятся в одном регионе, поэтому конкуренция необходима.