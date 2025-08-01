Бурлак поделился ожиданиями от встречи «Крылья Советов» — «Ростов»
Бурлак: «Крылья Советов» и «Ростов» не будут бороться за выживание в РПЛ
Бывший игрок «Крыльев Советов» Тарас Бурлак заявил, что самарская команда и «Ростов» не будут бороться за выживание текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
По его словам, которые приводит Metaratings.ru, обе команды находятся примерно на одном уровне, несмотря на изменения в составах.
«Не думаю, что команды будут бороться за выживание — это крепкие середняки», — сказал собеседник издания.Он также отметил, что самарская команда, к его удивлению, хорошо стартовала. Под руководством нового тренера она набрала четыре очка в двух матчах.
«Игра будет равная, но, мне кажется, «Ростов» выиграет в этом матче. «Ростову» пора набирать очки», — поделился прогнозами защитник.Матч третьего тура между «Ростовом» и «Крыльями Советов» состоится 2 августа на футбольном поле в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.