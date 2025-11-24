Москвичка назвала фармацевта понаехавшей
Московская пенсионерка пожелала фармацевту отправиться на родину
В Москве пенсионерка сделала замечание фармацевту, который работал в аптеке в платке, посоветовав ей вернуться на родину.
Как пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва», покупательница также назвала продавца оккупанткой. На кадрах видно, как пожилая женщина возмущается тем, что ей приходится торговаться за лекарства, как на рынке.
«Мой отец отвоевал мне достойную старость. И что я вижу здесь везде в торговле?» — говорит она.Продавщица отвечает, что клиентка изначально была настроенной негативно. Пенсионерка разозлилась, когда узнала, что нужного ей препарата нет в наличии. Фармацевт предложила ей аналог, открыв карточку товара на компьютере для проверки дозировок, но в этот момент дама в возрасте начала оскорблять ее.
Работница аптеки отметила, что горожанка назвала ее безграмотной и поинтересовалась, откуда она «понаехала». Кроме того, пенсионерка оставила жалобу на продавца в книге претензий.