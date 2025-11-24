Москвичка назвала фармацевта понаехавшей

24 ноября 2025, 12:17

Московская пенсионерка пожелала фармацевту отправиться на родину

Фото: istockphoto/AndreyPopov

В Москве пенсионерка сделала замечание фармацевту, который работал в аптеке в платке, посоветовав ей вернуться на родину.





Как пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва», покупательница также назвала продавца оккупанткой. На кадрах видно, как пожилая женщина возмущается тем, что ей приходится торговаться за лекарства, как на рынке.





«Мой отец отвоевал мне достойную старость. И что я вижу здесь везде в торговле?» — говорит она.

