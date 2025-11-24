SHOT: Террорист-наркоман хотел сбежать от СОБРа через окно в Ленобласти
Террорист, страдающий от наркозависимости, попытался сбежать из окна, когда на него вышел питерский СОБР.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 40-летний подозреваемый поджег вышку сотовой связи в Мгинском районе Ленинградской области по указанию украинских кураторов.
Безработного мужчину, злоупотребляющего наркотиками, завербовали через социальные сети, пообещав денежное вознаграждение за выполнение задания. Однако после его завершения он не получил никаких выплат.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Теракт», ему грозит до 25 лет лишения свободы.
