Baza: пьяная няня угрожала расправой малолетнему ребёнку и его матери в Москве
Пьяная няня угрожала расправой малолетнему ребенку и его матери в Москве. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Уточняется, что найденная через интернет бебиситтер пришла на работу с рюкзаком, полным алкоголя, и вскоре напилась в ванной.
30-летняя Елена, мама двух дочерей, рассказала, что ей срочно понадобилась помощь, так как муж часто уезжает в командировки. Она нашла няню на специализированном сайте, и первые два дня все шло хорошо. Однако на третий день женщина пришла с явными признаками опьянения.
Елена заметила запах вина в ванной и обнаружила, что няня уже успела выпить, пока она занималась своими делами.
Сотрудница находилась в неадекватном состоянии и еле сидела на полу рядом с ребенком. Мать сразу же попросила помощницу уйти, но та начала угрожать расправой и упоминать своих друзей. Теперь домохозяйка испытывает страх за свою жизнь и безопасность детей.
