Корпорация развития Подмосковья за полгода локализовала 10 инвестпроектов
Корпорация развития Московской области в первом полугодии текущего года привлекла в регион инвестпроектов с объёмом заявленных инвестиций 50 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе Миинвеста Подмосковья.
«За первые шесть месяцев этого года КРМО локализовала в Подмосковье 10 новых инвестпроектов. Это компании, подписавшие инвестиционные соглашения о реализации своих проектов на территории Московской области. Суммарный объем заявленных инвестиций по ним – 48 млрд рублей. Запуск предприятий в рамках этих проектов позволит создать свыше 1,9 тыс. рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Специалисты КРМО сопровождают инвесторов индивидуально, прежде всего, на начальном этапе реализации – от составления инвестиционной заявки до выбора площадки локализации и подбора мер поддержки.
«В дальнейшем корпорация сопровождает каждый инвестпроект до запуска предприятия. С начала этого года мы уже получили от инвесторов более 120 новых заявок и ведём работу по локализации этих проектов», – отметил исполняющий обязанности гендиректора Корпорации развития Московской области Егор Круглов.Самое большое количество инвестиционных заявок в КРМО в первом полугодии поступило от предпринимателей, планирующих реализовать инвестпроекты в металлообработке. В эту сферу готовы инвестировать свыше 13% заявителей.