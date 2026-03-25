В Подмосковье за неделю устранили более 250 засоров канализации

25 марта 2026, 17:44

За последнюю неделю специалисты Мособлводоканала ликвидировали 258 засоров на канализационных сетях. Для проведения работ использовалась специализированная техника, включая гидродинамические машины и вакуумные установки, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

По информации специалистов, основной причиной возникновения заторов остаётся неправильная утилизация бытовых отходов. В систему водоотведения попадают пищевые остатки, средства личной гигиены и текстиль, в том числе влажные салфетки. Именно они, как отмечается, становятся причиной 60–70% всех засоров, поскольку не растворяются в воде и накапливаются в трубах.Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что более 50 водоканалов региона регулярно проводят промывку трубопроводов. Эти меры направлены на повышение пропускной способности сетей, предотвращение засоров и защиту от коррозии.Работы по устранению засоров выполняются в несколько этапов. Сначала проводится диагностика для определения точного места проблемы с помощью специального оборудования. Затем подбирается необходимая техника, после чего осуществляется прочистка труб под высоким давлением воды или механическим способом. На завершающем этапе специалисты проверяют работоспособность системы и исключают риск повторных заторов.Для снижения нагрузки на канализационные сети жителям рекомендуют утилизировать бытовые отходы в мусорные контейнеры, а не в сантехнические приборы.