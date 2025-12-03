В Видном началось строительство надземной части детсада на 200 мест
Детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, строят на улице Гаевского в городе Видное Ленинского округа. О ходе работ рассказали в Минстройкомплекса Московской области.
Сейчас строители приступили к возведению надземной части здания.
«В настоящее время ведётся армирование и заливка плиты перекрытия на «нулевой отметке», а также армирование вертикальных конструкций первого этажа», — уточнил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.В детском саду будет три этажа, общая площадь здания составит свыше четырёх тысяч квадратных метров. Там обустроят девять помещений для групп со своими игровыми и спальнями, а также музыкальный и физкультурный залы. На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки.
Завершить строительство планируется в 2027 году.