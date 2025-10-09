Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на фестивале «Сириус-2025»

09 октября 2025, 09:28

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены Подмосковья завоевали три золотые и две серебряные медали на всероссийском физкультурном фестивале Всероссийского общества инвалидов для людей с поражением опорно-двигательного аппарата «Сириус-2025», ​сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.