Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на фестивале «Сириус-2025»
Спортсмены Подмосковья завоевали три золотые и две серебряные медали на всероссийском физкультурном фестивале Всероссийского общества инвалидов для людей с поражением опорно-двигательного аппарата «Сириус-2025», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
По итогам соревнований сборная Подмосковья заняла второе место в общекомандном зачёте среди 55 регионов России. Лидером стала команда Оренбургской области.
В составе подмосковной сборной выступили пять спортсменов. Золото в пулевой стрельбе завоевал Алексей Кардашевский из Кубинки, в пауэрлифтинге — Аракел Саносян из Одинцово, а в плавании отличился Андрей Евсиков из Серпухова.
Дважды серебряным призёром фестиваля стала Светлана Сергеенко из Реутова — она заняла второе место в плавании и дартсе. В десятку сильнейших в лёгкой атлетике вошёл Юрий Головин, также представлявший Реутов.
Кроме основных соревнований, команда Московской области участвовала в дополнительных дисциплинах — турнире по рекреационно-адаптивному спорту, народных играх ГТО и командном турнире «Орлиный глаз – 2025 ВОИ», где спортсмены получили бронзовые награды и памятные призы.
Фестиваль «Сириус-2025» проходил с 2 по 8 октября на федеральной территории Сириус и собрал более 500 участников из 55 регионов. Спортсмены соревновались в семи видах спорта: дартсе, лёгкой атлетике, настольном теннисе, пауэрлифтинге, плавании, пулевой стрельбе и шахматах.
Мероприятие проводится в рамках государственной программы «Спорт России» и призвано развивать физическую культуру среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Читайте также: