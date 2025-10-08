В Щёлкове прокуратура направила в суд дело девушки-курьера телефонных мошенников
Щёлковская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летней уроженки Иркутской области. Её обвиняют в покушении на мошенничество, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
«По версии следствия, соучастники обвиняемой сообщили по телефону 88-летнему мужчине, что против него якобы возбуждено уголовное дело после перевода денег на поддержку ВСУ. В этой связи нужно задекларировать имеющиеся у него наличные на сумму 3 миллиона рублей путём передачи их специалисту. Поняв, что мошенники пытаются завладеть его накоплениями обманным путём, пенсионер обратился в полицию», – уточнили в пресс-службе.На следующий день обвиняемая, выступавшая в роли курьера, пришла в квартиру пожилого мужчины, и тот передал ей муляж денежных купюр. Сразу после этого девушку задержали сотрудники правоохранительных органов. Свою вину она полностью признала.
Уголовное дело направили в Щёлковский городской суд для рассмотрения по существу.