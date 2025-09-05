Косметический ремонт ДК «Строитель» в Гжели закончат ко Дню народного единства

05 сентября 2025, 20:48

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход ремонтных работ в ДК «Строитель» в селе Гжель. Построенное в 1966 году двухэтажное здание нуждалось в серьёзном обновлении, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Жители не раз обращались в администрацию с жалобами на состояние культурного объекта. Главной проблемой называли систему отопления. Зимой в концертном зале было так холодно, что зрители смотрели выступления в верхней одежде.

«На объекте работают 12 специалистов. В ходе ремонта полностью меняют все инженерные коммуникации – системы отопления, электро- и водоснабжения. Возводится новая входная группа, адаптированная для людей с ограниченными возможностями передвижения. По итогам осмотра принято решение о дополнительном обновлении фасада здания. Эти работы планируется включить в план мероприятий на будущий год», – рассказали в администрации.