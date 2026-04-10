В Раменском 65-летие полёта человека в космос отметили масштабным флешмобом
На стадионе «Сатурн» состоялась молодёжная акция ко Дню космонавтики и 65-летию первого полёта человека в космос. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Участниками флешмоба стали школьники и студенты муниципалитета. На центральном поле стадиона они выстроились в символическую цифру «65».
«Очень важно, что сегодня здесь собралось так много молодёжи. Помнить поступки предков и гордиться тем, что наши соотечественники были первыми в космосе – наш долг. 65 лет назад мир изменился благодаря труду советских учёных, инженеров и мужеству Юрия Гагарина. Глядя на вас, веришь, что впереди у России ещё много космических и земных побед», – сказал первый заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Юрий Ермаков.
Организаторами флешмоба выступили активисты «Молодой гвардии Единой России» при поддержке Раменского отделения партии.