В Раменском 65-летие полёта человека в космос отметили масштабным флешмобом

10 апреля 2026, 20:06

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

На стадионе «Сатурн» состоялась молодёжная акция ко Дню космонавтики и 65-летию первого полёта человека в космос. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Участниками флешмоба стали школьники и студенты муниципалитета. На центральном поле стадиона они выстроились в символическую цифру «65».

«Очень важно, что сегодня здесь собралось так много молодёжи. Помнить поступки предков и гордиться тем, что наши соотечественники были первыми в космосе – наш долг. 65 лет назад мир изменился благодаря труду советских учёных, инженеров и мужеству Юрия Гагарина. Глядя на вас, веришь, что впереди у России ещё много космических и земных побед», – сказал первый заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Юрий Ермаков.