В Раменском горожане побывали на пасхальном богослужении в Троицком храме

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

В Троицком храме города Раменское прошло пасхальное богослужение. Возглавил его настоятель храма, благочинный церквей Раменского муниципального округа игумен Никодим, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



Священники в 23 часа отслужили Полунощницу.

«Праздник Пасхи – один из главных в церковном году, когда вспоминают Воскресение Господа на третий день после его страданий и распятия. Пасхальное богослужение пронизано чувством ликующей радости. Традиционный Крестный ход символизирует встречу Христа. Шествие останавливается перед закрытыми дверями храма, после чего начинается Пасхальная утреня», – напомнили в администрации.
Там добавили, что на Пасху в храме освятили артос – особый хлеб. В течение всей Пасхальной недели он будет стоять на аналое, а затем священнослужители разделят его и раздадут верующим. Всю последующую неделю Царские врата храма будут открыты.
Лора Луганская

