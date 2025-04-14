Космонавт Борисенко возглавил Общественный совет при подмосковном министерстве

Андрей Борисенко (фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области)
Председателем Общественного совета при министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области стал космонавт, Герой России Андрей Борисенко, сообщает пресс-служба ведомства.
«Андрей Борисенко окончил Ленинградский военно-механический институт по специальности «Динамика полёта и управления», руководил полётами в ЦУРе. В космос летал в качестве бортинженера, первый полёт совершил в 2011 году, второй — в 2016. Общая продолжительность двух полётов составила 337 суток 8 часов 56 минут 40 секунд», — говорится в сообщении.В 2012 году Андрею Борисенко было присвоено звание Героя Российской Федерации, а в 2018 году он получил орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени.
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