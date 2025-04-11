В Подмосковье упростили заключение договоров с тремя регоператорами на вывоз ТКО

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В Подмосковье стало проще заключать договор с региональными операторами Сергиево-Посадского, Каширского и Рузского кластеров.
Соответствующие услуги доступны для юрлиц на региональном портале госуслуг сообщили в пресс-службе Минчистоты Московской области.
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«Сейчас услуга запущена на базе трёх региональных операторов. Цель – упростить процесс заключения договора и сократить административные процедуры. Теперь компании могут подписывать соглашения за пару кликов, что значительно экономит время. Механизм простой и прозрачный для бизнеса», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Как пояснили в министерстве, срок предоставления услуги составляет 15 рабочих дней. Результат придёт в личный кабинет в виде электронного документа. В ведомстве также напомнили об обязанности заключить договор на оказание услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором. Нарушителям этого требования грозит штраф до 500 тыс. рублей.
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Лора Луганская