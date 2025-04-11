В Подмосковье упростили заключение договоров с тремя регоператорами на вывоз ТКО

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в канун Дня космонавтики рассказали о муралах на космические темы на стенах многоквартирных домов. Эти яркие произведения напоминают о величии и мужестве тех, кто стал частью космической отрасли, сказали в пресс-службе ведомства.