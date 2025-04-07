В Подмосковье в этом году перейдут на цифровой паспорт готовности к отопительному сезону

Владислав Мурашов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В этом году в Московской области планируют перейти на цифровой формат паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Об этом стало известно на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с областным правительством и главами округов.
Новые цифровые решения в регионе применяют и в рамках подготовки к отопительному сезону. Так, в планах внедрить цифровой паспорт готовности к ОЗП. Это позволит решить проблему фальсификации бумажной документации, приёмки многоквартирных домов без устранения нарушений, которые фиксируют в приложении «Проверки Подмосковья», а также изменения сроков выполнения работ и так далее.
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«Сейчас документ готовится в бумажном виде, где часть информации заполняется в компьютере, а большая часть – от руки. Это не очень удобно и не очень технологично. Мы с коллегами доработали этот паспорт. Его можно выгружать полностью заполненным. Предлагаем в этом году уже перейти на такой цифровой формат. Подписание паспорта также будет проводиться в электронном виде», – сказал на совещании зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Он пояснил, что принятие дома будет возможно только после подтверждения фактов устранения нарушений. Если, например, зафиксирована необходимость ремонта кровли, то закрытие, подготовка и подписание этого паспорта будет возможно только после того, как в системе будет видно, что работа выполнена.
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Лора Луганская