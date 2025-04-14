Красногорские единороссы отправили жителям Курска 800 кг гуманитарной помощи

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Партию гуманитарной помощи с продуктами питания, одеждой и игрушками общим весом 800 килограммов отправили члены красногорского отделения партии «Единая Россия» в пункты временного размещения вынужденных переселенцев из Курской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Он добавил, что переселенцы нуждаются в одежде, средствах личной гигиены и бытовой химии.«Вместе с неравнодушными жителями Красногорска и Истры и с фондом «Забота» собрали гуманитарную помощь. Нам очень помогают члены клуба «Активное долголетие», передают вещи и конфеты. Это всё сейчас необходимо и очень ценно», — сказал заместитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Красногорска Артур Бадретдинов.
Гуманитарную помощь из Красногорска отправляют на регулярной основе. Волонтёров в этом начинании поддерживает Центр помощи СВО «Забота» и лично депутат Госдумы РФ, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Сергей Колунов.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров, включая страхование их жизни и здоровья, выплату грантов и стипендий, помощь в организации мероприятий, а также информационную, консультационную и методическую поддержку. Подробнее об этом — по ссылке.
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