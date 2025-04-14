Красногорские единороссы отправили жителям Курска 800 кг гуманитарной помощи

«Вместе с неравнодушными жителями Красногорска и Истры и с фондом «Забота» собрали гуманитарную помощь. Нам очень помогают члены клуба «Активное долголетие», передают вещи и конфеты. Это всё сейчас необходимо и очень ценно», — сказал заместитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Красногорска Артур Бадретдинов.

