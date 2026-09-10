В округе Коломна отремонтировали более 90 дорог
Ремонт 83 муниципальных и девяти региональных дорог завершили в округе Коломна. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Региональные трассы привели в порядок специалисты Мосавтодора в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Годовой план ремонта в Коломне завершён. Общая протяжённость обновлённых участков дорог составляет около 58 километров: на муниципальной сети — 28 километров и на региональной — порядка 30 километров», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что проведённые работы обеспечили комфортный подъезд к домам, объектам социальной инфраструктуры и другим точкам притяжения для более чем 200 тысяч жителей.