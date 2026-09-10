Участниками осеннего маркета «100% Подмосковье» станут около 30 брендов

10 сентября 2026, 11:53

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Около 30 компаний Московской области представят свою продукцию на маркете «100% Подмосковье. Встречаем осень», который будет проходить в Красногорске с 11 по 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.





Маркет организуют в Павшинской пойме. Там будут продавать фермерские продукты, авторские украшения и аксессуары, текстиль и одежду, натуральную косметику, товары для дома, свечи, ароматизаторы, изделия из фарфора и дерева.





«В числе участников маркета будут мастера, которые используют в современном дизайне элементы народных художественных промыслов», — отмечается в сообщении.