Участниками осеннего маркета «100% Подмосковье» станут около 30 брендов
Около 30 компаний Московской области представят свою продукцию на маркете «100% Подмосковье. Встречаем осень», который будет проходить в Красногорске с 11 по 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
Маркет организуют в Павшинской пойме. Там будут продавать фермерские продукты, авторские украшения и аксессуары, текстиль и одежду, натуральную косметику, товары для дома, свечи, ароматизаторы, изделия из фарфора и дерева.
«В числе участников маркета будут мастера, которые используют в современном дизайне элементы народных художественных промыслов», — отмечается в сообщении.Вход на маркет свободный. В пятницу, 11 сентября, ярмарка будет работать с 12:00 до 21:00, 12 сентября — с 11:00 до 21:00, а 13 сентября — с 11:00 до 20:00.