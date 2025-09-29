Ковчег с мощами святителя Тихона побывает во всех епархиях Московской митрополии

29 сентября 2025, 16:30

оригинал Фото: Istock / Diy13

С 29 сентября по 7 октября ковчег с мощами патриарха Московского святителя Тихона будет принесён во все епархии Московской митрополии Русской православной церкви. Об этом сообщили в пресс-службе митрополии.