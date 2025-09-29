Ковчег с мощами святителя Тихона побывает во всех епархиях Московской митрополии
С 29 сентября по 7 октября ковчег с мощами патриарха Московского святителя Тихона будет принесён во все епархии Московской митрополии Русской православной церкви. Об этом сообщили в пресс-службе митрополии.
Всероссийское принесение ковчега с мощами проходит по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Оно сопровождается праздничными мероприятиями, концертами, круглыми столами, лекциями и научными конференциями, посвящёнными подвигу новомучеников и исповедников церкви.
Патриарх Тихон, избранный на Поместном соборе Православной российской церкви 1917-1918 годов, стал её 11-м предстоятелем. Интронизация была совершена 21 ноября в Успенском соборе Московского Кремля. Оставаясь на патриаршем престоле до самой кончины 7 апреля 1925 года, патриарх Тихон неоднократно подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям.
1 ноября 1981 года решением Архиерейского собора Русской православной церкви за границей он был канонизирован в лике исповедников со включением в Собор новомучеников и исповедников российских.
Святые мощи патриарха Тихона сейчас постоянно находятся в Большом соборе Донского монастыря Москвы.
