Организаторы объявили о приёме заявок на участие в конкурсе фестиваля «София»
С 1 октября до 15 ноября 2025 года будут принимать заявки на участие в конкурсной программе XI Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София». Организатором выступает Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси.
Цель проведения фестиваля – сохранение и развитие самобытной культуры и творческих традиций в малых городах и сельских поселениях России. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Участвовать в конкурсной программе могут самодеятельные певческие, танцевальные и инструментальные творческие коллективы, сольные исполнители духовной, русской классической и народной музыки из малых городов и сельских поселений. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: детская (10-17 лет) и взрослая (18 лет и старше). Участие в программе бесплатное.
Оценивать конкурсантов будут по таким направлениям, как вокал, игра на музыкальных инструментах и хореография. В жюри войдут профессиональные исполнители народной и классической музыки, преподаватели музыкальных вузов, деятели науки и культуры.
Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте.
