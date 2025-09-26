Организаторы объявили о приёме заявок на участие в конкурсе фестиваля «София»

26 сентября 2025, 18:34

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

С 1 октября до 15 ноября 2025 года будут принимать заявки на участие в конкурсной программе XI Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София». Организатором выступает Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси.