29 сентября 2025, 15:49

Фото: Istock/ Michael-Tatman

Последний день сентября на Руси испокон веков был особым днём, посвящённым женской доле и силе духа. В народном календаре он носит тёплое название — Бабий праздник или Женский день, а Православная церковь вспоминает подвиг святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. О том, какие традиции, приметы и строгие запреты связаны с 30 сентября, читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции и обряды дня Что запрещалось делать 30 сентября Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»



Традиции и обряды дня

Фото: Istock/ vubaz



Что запрещалось делать 30 сентября

Фото: Istock/ Iryna Imago



Запрет на работу по дому и в поле. Особенно строго запрещалась любая работа, связанная с иглой и нитками: шитьё, вязание, вышивание. Считалось, что игла может «проколоть» счастье в доме, а вот роспись по дереву, прядение и изготовление узелковых кукол, напротив, приветствовалось в это время.

Особенно строго запрещалась любая работа, связанная с иглой и нитками: шитьё, вязание, вышивание. Считалось, что игла может «проколоть» счастье в доме, а вот роспись по дереву, прядение и изготовление узелковых кукол, напротив, приветствовалось в это время. Запрет на шумные гуляния и свадьбы. День считался памятным и скорбным, поэтому венчаться и устраивать пышные празднества было нельзя. Однако свататься и договариваться о будущей свадьбе — напротив, считалось хорошей приметой, сулящей крепкий брак.

День считался памятным и скорбным, поэтому венчаться и устраивать пышные празднества было нельзя. Однако свататься и договариваться о будущей свадьбе — напротив, считалось хорошей приметой, сулящей крепкий брак. Запрет на ссоры и сквернословие. Ссориться, ругаться и даже просто повышать голос в этот день считалось большим грехом. Вера, Надежда, Любовь и София — это символы добродетелей, и день должен был пройти в мире и благочестии.

Приметы