Женский день Веры, Надежды, Любови 30 сентября: Зачем дарить детям иконы и прятать швейные иглы, народные приметы
Последний день сентября на Руси испокон веков был особым днём, посвящённым женской доле и силе духа. В народном календаре он носит тёплое название — Бабий праздник или Женский день, а Православная церковь вспоминает подвиг святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. О том, какие традиции, приметы и строгие запреты связаны с 30 сентября, читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Церковное тожество берёт своё начало с трагического события, которое произошло в Риме во II веке нашей эры при правлении императора Адриана, известного своими гонениями на христиан. Главными героинями этой истории являются благочестивая вдова София (имя которой в переводе с греческого означает «Мудрость») и её три дочери, носившие имена главных христианских добродетелей: Пистис, Элпис и Агапэ, что в переводе на славянский звучит как Вера, Надежда и Любовь.
Слух о христианской семье дошёл до императора, который пожелал лично убедиться в их преданности новой вере. Он потребовал, чтобы мать и дочери отреклись от Христа и принесли жертву языческим богам. Несмотря на то, что Вере было всего 12 лет, Надежде — 10, а Любови — 9, они проявили недетскую стойкость и мужество, исповедовав свою веру.
Разгневанный император приказал подвергнуть девочек жестоким пыткам на глазах у матери. Все три сестры стойко перенесли мучения и были обезглавлены. Софии же было позволено остаться в живых, чтобы она страдала душой за своих детей. Она похоронила дочерей и спустя три дня, не вынеся горя, скончалась на их могиле. За перенесённые страдания все четверо были причислены Церковью к лику святых.
На Руси церковная история о мученицах органично слилась с более древними, языческими представлениями о женской доле, материнстве и о начале нового цикла в природе. Славяне в этот период отмечали праздник, связанный с окончанием основных полевых работ и началом женских вечеров рукоделия при огне. Считалось, что в это время особенно сильна связь между поколениями женщин. В народе день назвали «Бабий праздник» или «Всесветлые бабьи именины». Он считался днём женской взаимопомощи, плача по судьбе и облегчения души.
Традиции и обряды дня
Главным обычаем в Древней Руси было «оплакивание своей доли». Рано утром 30 сентября женщины и девушки собирались и начинали громко плакать, причитая о своей нелёгкой доле, о потерянных близких, о житейских тяготах. Этот ритуал, называемый «бабьи взрыдывания», был не просто выражением скорби, а своеобразной психологической разрядкой. Считалось, что если утро в этот день начать с такого плача, то весь год будет светлым и безгорьким.
После «оплакивания» начиналось само празднование. Женщины пекли караваи и именинные пироги, собирались за большим столом, угощали друг друга, пели песни и общались. Особенно почитались в этот день именинницы — женщины с именами Вера, Надежда, Любовь и София.
Существовал специальный обряд для укрепления семьи. Утром женщина должна была встать на рассвете, купить три свечи в церкви, поставить их к иконе святых мучениц и просить их о даровании мира, согласия и крепкой веры всем членам семьи. В этот же день было принято дарить детям иконы с изображением этих святых, считая их покровительницами семьи.
Что запрещалось делать 30 сентября
С праздником связано несколько строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду.
- Запрет на работу по дому и в поле. Особенно строго запрещалась любая работа, связанная с иглой и нитками: шитьё, вязание, вышивание. Считалось, что игла может «проколоть» счастье в доме, а вот роспись по дереву, прядение и изготовление узелковых кукол, напротив, приветствовалось в это время.
- Запрет на шумные гуляния и свадьбы. День считался памятным и скорбным, поэтому венчаться и устраивать пышные празднества было нельзя. Однако свататься и договариваться о будущей свадьбе — напротив, считалось хорошей приметой, сулящей крепкий брак.
- Запрет на ссоры и сквернословие. Ссориться, ругаться и даже просто повышать голос в этот день считалось большим грехом. Вера, Надежда, Любовь и София — это символы добродетелей, и день должен был пройти в мире и благочестии.
Приметы
- Если в этот день журавли полетели на юг — на Покров (14 октября) будет мороз.
- Если день выдался солнечным и тёплым — будет хорошая рыбалка осенью.
- Дождь на Веру, Надежду, Любовь предвещал позднюю и дождливую зиму.
- Если девочка родилась 30 сентября — вырастет мудрой и доброй.