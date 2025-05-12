Названы лучшие округа Подмосковья по уборке общественных пространств

Фото: пресс-служба правительства МО
Уборку общественных пространств провели в Московской области после зимы в рамках «Месяца чистоты», о результатах доложил губернатору региона Андрею Воробьёву в ходе совещания с главами ведомств и округов зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
«Мы видим огромный запрос жителей, особенно весной, на все, что касается чистого двора, чистых контейнерных площадок, чистых обочин и стараемся его удовлетворять. Сегодня подведем итоги «Месяца чистоты», который проходил на всех наших территориях. По факту это было полтора месяца — с 10 марта по 25 апреля — интенсивной работы, цель которой – привести в порядок после зимы улицы и дворы», — сказал Андрей Воробьёв.В ходе «Месяца чистоты» в Московской области убирали газоны, дороги, дворы, смёт у подъездов и на парковках, мыли контейнерные площадки, чинили и красили игровые элементы на детских площадках. Всего было проведено более 171 тысячи работ.
«На данный момент выполнено 80% работ. Просим коллег усилиться. За две-три недели необходимо выйти на 100%», — сказал Владислав Мурашов.Он добавил, что лидерами по весенней уборке стали следующий пять округов: Зарайск, Ступино, Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский и Раменский.
Читайте также:
В парках Подмосковья на майских праздниках побывали более 3,1 млн человек
В подмосковных лесах за майские праздники выявили более ста нарушений
Жителей Подмосковья предупредили о штрафах за замусоривание дворов
Лев Каштанов