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Названы лучшие округа Подмосковья по уборке общественных пространств

Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

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Уборку общественных пространств провели в Московской области после зимы в рамках «Месяца чистоты», о результатах доложил губернатору региона Андрею Воробьёву в ходе совещания с главами ведомств и округов зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
«Мы видим огромный запрос жителей, особенно весной, на все, что касается чистого двора, чистых контейнерных площадок, чистых обочин и стараемся его удовлетворять. Сегодня подведем итоги «Месяца чистоты», который проходил на всех наших территориях. По факту это было полтора месяца — с 10 марта по 25 апреля — интенсивной работы, цель которой – привести в порядок после зимы улицы и дворы», — сказал Андрей Воробьёв.
В ходе «Месяца чистоты» в Московской области убирали газоны, дороги, дворы, смёт у подъездов и на парковках, мыли контейнерные площадки, чинили и красили игровые элементы на детских площадках. Всего было проведено более 171 тысячи работ.

«На данный момент выполнено 80% работ. Просим коллег усилиться. За две-три недели необходимо выйти на 100%», — сказал Владислав Мурашов.
Он добавил, что лидерами по весенней уборке стали следующий пять округов: Зарайск, Ступино, Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский и Раменский.

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#подмосковье
Подольские певцы приняли участие в духовно-патриотическом фестивале
12 мая 2025, 16:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Вокальные коллективы из Подольска «Традиция» и «Зазнобы» приняли участие в VI Открытом межрегиональном фестивале духовно-патриотической музыки, патриотической и народной песни «Помнит сердце, не забудет никогда», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Ансамбль «Традиция», в котором поют участники программы «Активное долголетие», исполнил казачью песню «В чистом поле» и песню Валентины Толкуновой «Ангел мой». А «Зазнобы» спели попурри из военных песен и «Горит свечи огарочек», — говорится в сообщении.
За участие в фестивале оба ансамбля получили благодарность от настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы. Кроме того, вокалисты посетили храм, где крестили святую Матрону, и посвящённый ей музей.

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#фестиваль
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Детский центр творчества «Тополёк» провёл в Раменском отчётный концерт
12 мая 2025, 16:51

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

«Центр дополнительного образования реализует программы по шести направлениям, помогая юным жителям раскрыть таланты в различных сферах. В центре трудятся опытные педагоги, благодаря которым воспитанники могут развивать творческие способности в рисовании, танцах, вокале и других дисциплинах», – рассказали в администрации.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В фойе дома культуры работала выставка работ юных художников «Тополька». Воспитанники также порадовали зрителей ярким концертом.
Председатель комитета по образованию администрации Раменского муниципального округа Наталья Асеева вручила грамоты педагогам центра.

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#искусство
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Названы самые частые виды дорожных аварий в Подмосковье
12 мая 2025, 16:15

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На дорогах Московской области за четыре месяца текущего года зафиксировали 970 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Всего в авариях погибли 208 человек, травмы получил 1021 человек. Это на 56% больше и на 6% меньше прошлогоднего показателя.
«Самые частые виды дорожных аварий в Подмосковье – это столкновения и наезды на пешеходов. Их причинами чаще всего становятся невнимательность участников дорожного движения, превышение скорости и несоблюдение дистанции. С начала года также видим рост следующих видов ДТП: съезды с дороги – в два раза, наезды на препятствие – на 40%, наезды на велосипедистов – на 70%. Выросло также число аварий со средствами индивидуальной мобильности и питбайками», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В ведомстве отметили, что в марте удалось остановить резкий рост аварийности в ДТП за счёт проведения оперативных мероприятий. Это, например, снижение скорости на подъездах к пешеходным переходам вне населённых пунктов, а также контроль состояния тяжёлых пострадавших.

Для повышения безопасности Госавтоинспекция Подмосковья продолжает регулярные мероприятия и рейды по профилактике автоаварий. С 21 апреля по 18 мая в регионе проходит социальный раунд «Безопасная мобильность». В центре внимания – проблема бесконтрольного выезда несовершеннолетних на питбайках на проезжую часть.

Помимо этого, в Московской области ежедневно проводят дежурства в местах притяжения жителей, анализируется каждое ДТП с погибшими и ранеными, устанавливаются причины аварий.

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В парках Подмосковья на майских праздниках побывали более 3,1 млн человек
12 мая 2025, 16:00

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 3,1 млн человек посетили парки Московской области в период майских праздников, что на 420 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«В выходные средняя посещаемость парков составляла более 300 тысяч человек, в будние — свыше 250 тысяч, а 9 мая парки приняли более 546 тысяч гостей», — говорится в сообщении.
Самым популярным оказался балашихинский парк «Пехорка», где на минувшей неделе побывали свыше 125 тысяч человек. Второе место в рейтинге посещаемости занял Центральный парк в Пушкинском округе с 77 тысячами посетителей. А третье место разделили парки Мира в Коломне и Мытищах, каждый из которых принял по 76 тысяч посетителей.

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#московская область
#подмосковье
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В подмосковных лесах за майские праздники выявили более ста нарушений
12 мая 2025, 16:00

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

За период майских праздников в лесах Подмосковных заметили более ста нарушений лесного законодательства, рассказали в пресс-службе регионального Комлесхоза. В праздничные дни оперативные службы перевели в режим повышенной готовности к реагированию на ландшафтные пожары.
«Сотрудники лесной охраны более 1,5 тыс. раз выходили в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда. В основном работали на лесных участках возле населённых пунктов, садовых товариществ, а также в традиционных местах отдыха местных жителей и гостей региона», – рассказал врио председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Он уточнил, что за это время удалось выявить 101 нарушение лесного законодательства, в том числе 12 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Составлено 26 протоколов об административном правонарушении. Возбуждены административные дела.

В ведомстве напомнили, что за разведение костров в неположенном месте нарушителей ждут штрафы. Для физлиц они могут достигать 60 тыс. рублей; для должностных – 110 тыс.; для юрлиц – 2 млн рублей. Помимо этого, возможно лишение свободы на срок до 10 лет. Обнаружив возгорания, следует немедленно сообщить о нём на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

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