Жителей Подмосковья предупредили о штрафах за замусоривание дворов

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Проект «Штрафы за крупногабаритный мусор во дворах» реализуется в Московской области с февраля текущего года, в рамках проекта к ответственности привлекаются не только управляющие компании, не убравшие навал отходов, но и физические лица, замусорившие двор. О том, как работает этот проект, доложил губернатору региона Андрею Воробьёву в ходе совещания с главами ведомств и округов зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
«Алгоритм работает следующим образом: искусственный интеллект, интегрированный в камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», распознаёт мусор, мы даём время его убрать — до 48 часов. Если управляющая компания не убирает мусор, мы штрафуем её на 50 тысяч рублей. Следующий этап состоит в том, что совместно с управляющей компанией и муниципалитетами находим предположительных нарушителей — тех людей, которые выбросили мусор. И от управляющей компании в полицию уходит письмо, где названы эти нарушители», — рассказал Владислав Мурашов.Далее полицейские проверяют личности предполагаемых нарушителей, направляют документы в административную комиссию муниципалитета, и комиссия выносит штраф в диапазоне от 1 до 5 тысяч рублей.
«За три месяца у нас выписано 397 штрафов управляющим компаниям и выявлено 53 физических лица, которые и выбросили этот мусор. Из них 29 виновных уже привлекли к ответственности, по 17 проводится работа в МВД и по семи — работа административных комиссий», — отметил Владислав Мурашов.Он добавил, что проект планируется расширить и на детские площадки: выявлять тех, кто мусорит там, портит оборудование и распивает спиртные напитки, и передавать эти данные в полицию для дальнейшего разбирательства.
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