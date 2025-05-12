Жителей Подмосковья предупредили о штрафах за замусоривание дворов

Проект «Штрафы за крупногабаритный мусор во дворах» реализуется в Московской области с февраля текущего года, в рамках проекта к ответственности привлекаются не только управляющие компании, не убравшие навал отходов, но и физические лица, замусорившие двор. О том, как работает этот проект, доложил губернатору региона Андрею Воробьёву в ходе совещания с главами ведомств и округов зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.