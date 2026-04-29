КПО Подмосковья за три месяца отправили на переработку 13,1 тыс. тонн макулатуры
Около 13 100 тонн макулатуры отобрали на сортировочных линиях и отправили на вторичное использование комплексы по переработке отходов (КПО) Московской области за первый квартал текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
После сортировки на КПО собранное вторсырьё передают в профильные цеха, где макулатуру очищают от посторонних предметов, растворяют в воде, фильтруют, термически обрабатывают и формуют.
«В результате получается вторичная целлюлоза — готовая основа для промышленных линий», — говорится в сообщении.Из этого сырья производят гофрокартон, упаковку, бумажные полотенца, туалетную бумагу и пр.
В министерстве отметили, что бумага может выдержать несколько циклов переработки.