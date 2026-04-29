Силач-рекордсмен Агаджанян 1 мая представит в Раменском показательную программу

29 апреля 2026, 12:11

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» 1 мая выступит с праздничной показательной программой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.





Выступление начнётся в полдень в Раменском городском парке культуры и отдыха по адресу ул. Первомайская, д. 2.

«На празднике весны и труда в рамках показательной программы буду надувать до разрыва грелки, ломать руками стальные шпильки, скручивать в трубочку сковороду, гнуть о зубы арматуру. В финале выступления буду тянуть грузовик «Газель» и одновременно надувать до разрыва грелку», – рассказал сам Агаджанян.