Силач-рекордсмен Агаджанян 1 мая представит в Раменском показательную программу
Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» 1 мая выступит с праздничной показательной программой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
Выступление начнётся в полдень в Раменском городском парке культуры и отдыха по адресу ул. Первомайская, д. 2.
«На празднике весны и труда в рамках показательной программы буду надувать до разрыва грелки, ломать руками стальные шпильки, скручивать в трубочку сковороду, гнуть о зубы арматуру. В финале выступления буду тянуть грузовик «Газель» и одновременно надувать до разрыва грелку», – рассказал сам Агаджанян.В пресс-службе напомнили, что силач-рекордсмен является сотрудником спортшколы олимпийского резерва Люберец.